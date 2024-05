30-Jähriger kracht mit Kleintransporter in Baustelle auf B28 bei Senden

Ein 30-Jähriger passte nicht auf und krachte deswegen mit seinem Kleintransporter in die Absperrung an der Baustelle auf der B28 bei Senden.

Ein 30-Jähriger ist mit seinem Kleintransporter am frühen Montagmorgen auf der B28 in Richtung Hittistetten gefahren. Wie die Polizei mitteilt, übersah er auf Höhe der Ausfahrt Senden aufgrund von Unaufmerksamkeit den Baustellenbereich und krachte in Absperrmaterial. Das Fahrzeug kam erst auf dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Senden zum Stehen und war so stark beschädigt, dass es nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste.

Nach Unfall bei Senden musste der Kleintransporter abgeschleppt werden

Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den gesamten Sachschaden auf 12.000 Euro. Die Beamten erhoben gegen den 30-Jährigen ein Verwarnungsgeld. Die Baustellenabsperrung wurde umgehend wieder aufgebaut. (AZ)