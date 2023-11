30 Jahre Tagespflege in Senden: Programm mit Theater und Vorträgen

Mit einem Theaterstück über das Vergessen und weiteren Veranstaltungen informiert das St. Elisabeth Pflegezentrum in Senden über den Umgang mit Demenzkranken.

Das St. Elisabeth Pflegezentrum als gemeinnützige Einrichtung bietet in Senden und den umliegenden Kommunen diverse Dienstleistungen an, um Menschen in ihrem gewohnten Umfeld zu unterstützen oder ihnen ein neues Zuhause zu bieten. Dies umfasst Mahlzeitendienste, Beratung, Vermittlung, ambulante Pflege, hauswirtschaftliche Unterstützung und stationäre Pflege. Die Tagespflege von St. Elisabeth schließt nach eigenen Angaben die Lücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung für diejenigen, die nicht allein den Tag verbringen möchten. Sie feiert diese Woche ihr 30-jähriges Bestehen.

Fachleute sprechen in Senden über ihre Erfahrung mit Demenzkranken

Zu diesem Anlass werden Fachvorträge zu Demenz, ein Theaterstück über das Vergessen und weitere Infoveranstaltungen zum Thema Pflege und Demenz veranstaltet. Das Pflegezentrum möchte damit auf die Bedeutung seiner Arbeit hinweisen und die Menschen in Bezug auf den Umgang mit pflegebedürftigen Angehörigen stärken. Zwei Veranstaltungen stehen am Dienstag, 14. November, im Bürgerhaus in Senden auf dem Programm: Von 16.30 bis 17.45 Uhr referiert Dr. Mouayed Enjaieh, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, zum Thema "Demenz in der Praxis“. Er erzählt aus seiner Erfahrung mit an Demenz erkrankten Menschen. Von 18 bis 20 Uhr führt das Impro-Theater Stuttgart das Stück "Über das Vergessen" auf. Laut Ankündigung handelt es sich um einen Theaterabend zum Lachen und Weinen sowie zum Annähern an das Thema Demenz.

Im Pflegezentrum an der Zeisestraße 19 in Senden findet am Mittwoch, 15. November, von 16.30 bis 18 Uhr eine Lesung statt. Katrin Janz und Hanna Münch erzählen in ihrem Buch Geschichten über ihre Arbeit als Gesundheits-Clowns mit Demenzkranken. Von 18 bis 20 Uhr hält Christine Metzger einen Vortrag mit „Demenz-Erlebnis“. Um selbst zu erleben, wie es sich anfühlen kann, wenn man plötzlich Alltägliches nicht mehr bewältigt, können Interessierte einen "Demenz-Parcour" ausprobieren. (AZ)