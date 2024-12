4000 Euro Schaden: 85-Jähriger verursacht Unfall in Senden – und fährt weiter

Ein 85-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagabend in Senden einen Unfall verursacht, ohne sich anschließend um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, beachtete der 85-Jährige aus Günzburg an der Kreuzung der Fischerstraße zur Heimstraße die Vorfahrt eines 26-Jährigen nicht.

85-Jähriger gibt an, den Zusammenstoß in Senden nicht bemerkt zu haben

Es kam zu einer leichten Kollision der beiden Autos, der 26-Jährige hielt danach an. Der 85-jährige Unfallverursacher fuhr hingehen weiter. Über sein Kennzeichen konnte er jedoch kurz darauf ermittelt werden. Der Rentner gab laut Polizei an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Die Behörde ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Den Gesamtschaden, der an den beiden Autos entstand, schätzt die Polizei auf 4000 Euro. (AZ)