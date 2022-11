4000 Euro Schaden: Unbekannter fährt Auto auf Parkplatz an

Auf dem Parkplatz der Gaststätte Meteora in Senden beschädigt ein Unbekannter ein Auto. Anschließend flüchtet er von der Unfallstelle.

In Senden hat ein Unbekannter am Donnerstagabend Fahrerflucht begangen. Laut Polizeibericht fuhr er auf dem Parkplatz der Gaststätte Meteora in der Illerstraße zwischen 19 und 21 Uhr einen weißen BMW an. Dabei entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Der unbekannte Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)