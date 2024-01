43-Jähriger zeigt Polizisten in Senden den Hitlergruß

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Senden beim Vorbeifahren eines Streifenwagens durch ein Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auffiel.

Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn haben ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann eingeleitet, der ihnen den Hitlergruß gezeigt hat. Gegen 1 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung in der Nacht auf Samstag die Bahnhofstraße in Senden. Hierbei fiel laut Polizeibericht ein 43-Jähriger auf, der die Hand zum Hitlergruß erhob, als der Streifenwagen an ihm vorbeifuhr. (AZ)