76-Jähriger beleidigt Polizisten und flieht dann

Ein 76-jähriger Mann steht in Senden im Stau und beleidigt aus Unzufriedenheit einen Polizisten. Als er zur Rede gestellt werden soll, flieht er.

Aufgrund einer technischen Störung hat sich der Verkehr am Dienstagvormittag am Bahnübergang in Senden lange gestaut. Da ein 76-Jähriger mit dieser Situation nach Angaben der Polizei vermutlich unzufrieden war, stieg er aus und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten mit den Worten: "Hey Bulle, du kannst deinen Job nicht!"

Als die Polizisten den Mann daraufhin zur Rede stellen wollten, stieg er in sein Auto und flüchtete. Als er sich auf Höhe der Polizeibeamten befand, wurden diese erneut mit den Worten "Lern erst mal deine Vorschriften" bedacht. Im Anschluss fuhr er davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Beamtenbeleidigung aufgenommen. (AZ)