Senden

vor 18 Min.

80 kleine Züge läuten bei Möbel Inhofer die Vorweihnachtszeit ein

Wer kleine Details liebt, wird sich bei der Modellbahnausstellung bei Möbel Inhofer wohlfühlen. Sie wurde am Freitagnachmittag eröffnet.

Plus Bis 5. Januar können Interessierte die Modellbahnausstellung in Senden bewundern. Warum dort heuer ein Jubiläum gefeiert wird – und in zwei Jahren noch einmal.

Von Annemarie Rencken Artikel anhören Shape

Seit Freitagnachmittag drehen bei Möbel Inhofer in Senden wieder knapp 80 kleine Züge unermüdlich ihre Runden. Dort, wo sich Kundinnen und Kunden für gewöhnlich neue Gartenmöbel aussuchen können, gibt es ab jetzt für 33 Tage einiges aus der Modellbahnwelt zu bestaunen. Gut 2000 Quadratmeter groß ist die beliebte Ausstellung im Möbelhaus, die als eine der größten in Süddeutschland gilt. Über die Weihnachtszeit hinaus bis zum 5. Januar ist sie zu sehen.

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag haben sich bereits einige Interessierte eingefunden. Eine kleine Familie nutzt eine Treppe, um eine gute Aussicht auf die Züge von oben zu bekommen. Ein paar Meter weiter halten Eltern ihre Kinder hoch, damit sie auch etwas sehen können. Zu entdecken gibt es nämliches einiges. Mal führt eine kleine Bahnstrecke im engen Kreis um einen Leuchtturm herum, mal fahren die Miniaturzüge durch ein echtes Winterwunderland. In einer Vitrine sind filigrane Dioramen unter dem Titel "kleine heile Welt" zu sehen, darunter ein Kind beim Schlittenfahren, aufbewahrt in einer kleinen verkorkten Flasche.

