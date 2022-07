Senden

vor 17 Min.

Achtung, Autofahrer: In Senden wird auch in Zukunft geblitzt

In Senden blitzt auch in Zukunft die KVÜ - und natürlich zusätzlich die Polizei.

Lokal Senden schließt sich für Tempokontrollen einem neuen Zweckverband an – obwohl es günstigere Alternativen gegeben hätte. Bei Falschparkern geht die Stadt eigene Wege.

Von Carolin Lindner

Senden fährt in Sachen Verkehrsüberwachung ein geteiltes Modell: Die KVÜ blitzt zu schnelle Autofahrer, Strafzettel an Falschparker stellt die Verwaltung aber selbst aus. Dass der sogenannte ruhende Verkehr von der Verwaltung kontrolliert wird, steht schon einige Monate fest. Dafür hat Senden eineinhalb neue Stellen eingeplant – eine Vollzeitstelle für die Kontrolle in der Stadt und eine halbe Stelle für die anfallenden Verwaltungstätigkeiten wie Strafzettel bearbeiten. Eigentlich war auch klar, dass die Geschwindigkeitsmessung – der sogenannte fließende Verkehr – über die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) laufen soll. Doch der Weg zu dem Beschluss in der jüngsten Stadtratssitzung war holprig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen