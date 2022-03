Aktion "Senden hilft" unterstützt jetzt auch Geflüchtete aus der Ukraine

Um Menschen aus der Ukraine zu helfen, die in Senden Sicherheit gefunden haben, erweitert "Senden hilft" den Wirkungskreis. Zudem werden Übersetzer gesucht.

Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen in den Landkreis Neu-Ulm. Die Stadt Senden unterstützt das Landratsamt Neu-Ulm bei der Koordination von Wohnraum sowie der Entgegennahme von Sach- und Geldspenden. Senden hilft, die Hilfsaktion, die zur Unterstützung von in Not geratener Sendenerinnen und Sendener eingerichtet wurde, erweitert ihren Aktionskreis um die Hilfe an Menschen aus der Ukraine, die in Senden Sicherheit gefunden haben. Einzelheiten dazu schildert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Grundsätzlich kann Sendener Bürgerinnen und Bürgern mithilfe der Aktion in kurzfristigen sozialen Notlagen und ohne Umwege sowie bürokratischen Aufwand finanziell geholfen werden. Das Geld, das "Senden hilft" zur Verfügung steht, stammt aus Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Unternehmen und Institutionen. Für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die in Senden Zuflucht gefunden haben, ruft "Senden hilft" nun zu Spenden auf. "Die Mittel werden direkt den Familien vor Ort zugutekommen", teilt die Stadtverwaltung mit.

Wer Wohnraum für Ukrainer hat, kann sich bei der Stadt Senden melden

Die Bankverbindung der Stadt Senden, die für Spenden zugunsten der Aktion „Senden hilft - Ukrainehilfe“ genutzt werden kann, ist auf er Internetseite der Kommune zu finden. Zu beachten sei, dass auf dem Einzahlungsbeleg unbedingt die genaue Anschrift und der Verwendungszweck "Senden hilft - Ukrainehilfe" vermerkt wird, heißt es in der Pressemitteilung.

Darüber hinaus sucht die Stadt Senden Übersetzer und Vorleser: Hilfsbereite Personen, die Ukrainisch und Deutsch sprechen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07307/945-1400 oder per E-Mail an Martin Ummenhofer zu wenden.

Auch wer geeigneten Wohnraum für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, zur Verfügung stellen kann, darf sich gerne bei der Stadtverwaltung melden. Die zentrale Telefonnummer lautet 07307/9450, die zentrale E-Mail-Adresse info@stadt-senden.de. Der Wohnraum wird an das Landratsamt Neu-Ulm weitergemeldet. (AZ)