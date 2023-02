Betrunkener Mann fährt mit Auto gegen drei geparkte Fahrzeuge

Ein 29-Jähriger verliert in Senden die Kontrolle über sein Auto. Dadurch kommt es zur Kollision, bei der ein Schaden von 50.000 Euro entsteht. Der Verursacher flüchtet.

In Senden hat sich am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 29-jähriger Autofahrer ins Rutschen und stieß daher gegen drei geparkte Fahrzeuge. Der Vorfall ereignete sich an der Ecke Bachstraße/Ortsstraße. Durch die Kollision wurden das Auto des Unfallverursachers sowie die geparkten Fahrzeuge massiv beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro.

29-Jähriger flüchtet nach Unfall in Senden zu Fuß

Der 29-Jährige ließ sein nicht mehr fahrbereites Auto mitten auf der Straße stehen und flüchtete zu Fuß. Erst mehrere Minuten später und nach telefonischer Aufforderung des Fahrzeughalters kehrte der Mann zur Unfallstelle zurück. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten stellten fest, dass der 29-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab einen Wert, der deutlich über dem Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit lag.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt glatt. Die Polizisten vermuten allerdings, dass die Ursache der Kollision wohl eher auf den Alkoholisierungsgrad des 29-Jährigen zurückzuführen ist. Sie leiteten gegen den Mann strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.