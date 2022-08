Am "Schummeltag" darf in Senden aufs Kalorienzählen verzichtet werden

Zahlreiche süße und herzhafte Spezialitäten locken Besucher auf den Street-Food-Markt in Senden. Ein Eisverkäufer erzeugt an seinem Stand Show-Effekte.

13 Stände mit internationalen Spezialitäten haben am Wochenende in Senden Station gemacht: Der „Schummeltag“ auf dem Marktplatz lockte wetterbedingt allerdings erst am Sonntag die meisten Besucherinnen und Besucher an. Sie konnten sich passend zum Motto des Street-Food-Markts mit Köstlichkeiten versorgen.

„Wir hoffen auf morgen“, lautete das Fazit mehrerer Standbetreiber am Samstag, als sich die Regenwolken am späten Nachmittag langsam zu lichten begannen. Damit fanden auch mehr Besucherinnen und Besucher auf den Platz vor dem Bürgerhaus, der an diesem Wochenende rundum von Food-Trucks gesäumt war. Zu entdecken und natürlich zu probieren gab es neben reichhaltig belegten Burgern, indischen Currys und üppigen Süßspeisen aus Südamerika auch in Öl ausgebackene Fladen aus Ungarn, die „Langos“, die belegt mit Marmelade oder Käse und Knoblauch sowohl süß, als auch deftig gegessen werden können. Solche Leckereien passten genau zum Motto des Markts: Denn der „Schummeltag“ leitet sich vom englischen Begriff „cheat day“ ab, einem Tag, an dem Diätwillige das Kalorienzählen einmal vergessen.

Ein Anbieter war aus Wolfsburg nach Senden gekommen

Das klappte gut am Stand von Gian Luca Milone, der mit seinem „Nitro-Eis“ Show-Effekte bot. Denn dieses Eis wird nicht, wie üblich, durch langwieriges Schlagen in einer Eismaschine hergestellt, sondern blitzschnell gefroren. Das funktioniert mithilfe von flüssigem Stickstoff, der mit minus 200 Grad aus einem Tank in die Rührmaschine strömt. Das erzeugt erstens Kälte und zweitens reichlich Dampf, der den Eiswagen bei jeder Zubereitung kräftig einnebelt.

Von weit her, nämlich aus Wolfsburg, war unter anderem Saed Abulibdeh mit seinem Team gekommen, das „Crispy Cones“ (auf Deutsch: knusprige Hörnchen) anbot. Das war paniertes Hähnchenfleisch, angerichtet in einer knusprigen Waffel. Auch die Burger-Bratereien hatten Besonderheiten in petto – etwa Martin Jaser von „Büffel Bill“, der seine Burger-Patties aus dem Fleisch von Wasserbüffeln herstellt. Amerikanisch inspiriert war auch das Angebot von Stefanie Kröss: Sie wartete unter anderem mit „Muffuletta“, einem mit Wurst und Olivensalat belegten Sandwich, auf, das in New Orleans erfunden wurde.

Trotz der Regentage wird ein positives Fazit gezogen

„Wir sind fast jedes Wochenende im Einsatz“, berichtete Veranstaltungsleiterin Angelika Gläsmann. Von Kulmbach bis Pirmasens seien die Anbieter dabei unterwegs. Und obwohl die Regentage die Sendener Veranstaltung von drei auf zwei Verkaufstage verkürzt hatten, fiel ihr bisheriges Fazit der Sommersaison positiv aus. „Manchmal war es sogar zu heiß“, sagte sie.