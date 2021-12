Anhänger in Senden gestohlen: Die Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Diebe haben auf einem Firmengelände in Senden Beute gemacht und einen Anhänger mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben von einem Firmengelände in Senden einen Anhänger gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits im Zeitraum zwischen Freitag, 3. Dezember, und Sonntag, 5. Dezember. Der oder die Täter gelangten unberechtigt auf den Firmenhof am Funkweg und nahmen den Anhänger der Marke Unsinn Fahrzeug-Technik mit. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)