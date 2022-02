Anwohner wollen Hecken-Rodung für Hallenneubau in Senden stoppen

Eine Frau begibt sich in die Gehölze, um die Abholz-Aktion zu verhindern. Sie und ein Mitstreiter verweisen auf bedrohte Tiere. Doch ein Gutachter findet keine.

"Es ist eine Schande! Die machen das ganze Biotop kaputt!", da waren sich Anliegerin Kathrin Waldstädt und Mitstreiter Günter Lucas am Freitagmorgen einig. Die Rodung der Hecke an der Holsteinerstraße in Senden hatte begonnen. Ein Bagger mit Greifarm kappte die Büsche und Bäume gegenüber dem Parkplatz vor der Dreifachhalle auf einer Länge von knapp 50 Metern. Die Pflanzen wurden im Hinblick auf den Turnhallenneubau entfernt, der im Sommer beginnen soll.

Die beiden, die immer wieder gegen den Hallenneubau protestieren, wollten diesen Schritt nicht einfach so hinnehmen. Waldstädt hatte sich zeitweise zwischen die Gehölze begeben, um die Rodung zu verhindern. Die Polizei kam, Martin Ummenhofer von der Stadtverwaltung wurde ebenfalls dazugeholt, auch Grünen-Fraktionschef Helmut Meisel war da. Die Polizeibeamten bemühten sich um Deeskalation. "Wir haben die Situation geklärt, für die Arbeiten liegt eine Genehmigung vor", so stellvertretender Dienststellenleiter Alwin Endler. Die Maschine wurde wieder angeworfen.

Protestler kritisieren: Hecke in Senden "brachial gerodet"

Auf einer Breite von 47,5 Metern, sagt Ummenhofer, werde entlang der Holsteinerstraße gerodet, dazu kommt ein Baufenster zum Feld hin. Der Rest der Hecke werde stehenbleiben "und wir werden uns genau an das halten, was vom Landratsamt genehmigt ist". Die Arbeiten müssten vor dem ersten März durchgeführt sein, weil danach die Brut- und Setzzeit beginnt, erläutert Ummenhofer.

Die beiden Protestler stellen solche Aussagen mitnichten zufrieden. Das Biotop werde entgegen aller Versprechen "brachial gerodet", die Bürgermeisterin habe gelogen, schimpft Waldstädt. Und das, obwohl es eine geschützte Tierart in der Hecke gebe, die Haselmaus nämlich, so die Anwohnerin, die das Foto einer Maus auf ihrem Handy vorzeigt. Ummenhofer widerspricht: "Es gibt ja eben keine Haselmaus hier", sagt er und verweist auf das Artenschutz-Gutachten, das die Stadt anfertigen ließ. Noch am Vortag habe Gutachter Ralf Schreiber eine erneute Begehung vorgenommen. Doch das wollen die zwei nicht gelten lassen.

Arbeiten an der Holsteinerstraße sind für Hallenneubau nötig

Er habe schon viel Zeit darauf verwendet, die Haselmaus zu finden, "es war einfach keine da", berichtet Schreiber im Gespräch mit unserer Zeitung. Zumal das Vorkommen dieser Art an einem so unruhigen Standort wie der Holsteinerstraße mit vielen Fußgängern und Autoverkehr ohnehin sehr unwahrscheinlich sei. Überhaupt, so Schreiber, bestünden aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die Rodungsarbeiten, zumal die hohen Bäume nahe dem Heilpädagogischen Zentrum, die Nistplatz für Krähen sind, erhalten bleiben.

Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf gibt sich unaufgeregt. Die Stadt verfahre in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, es sei alles rechtens. Sie hofft auf einen raschen Baubeginn: "Wir werden alles daransetzen, die ungute Situation in der bestehenden Halle, wo sich jeden Tag Kinder aufhalten, zu beenden." Ohne Eingriffe in die Natur gehe es leider nicht. Nach gut zwei Stunden übrigens zog der Bagger wieder ab – seine Arbeit war getan.