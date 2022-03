Auffahrunfall mit zwei Verletzten in Senden

In Senden kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Unfallhergang.

In Senden ist es zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten gekommen. Wie die Polizeiinspektion Weißenhorn mitteilt, fuhr ein 25-Jähriger am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2031 in Richtung Neu-Ulm. Nach eigener Angabe musste er stark abbremsen, da ein vor ihm fahrender weißer VW Tiguan mit Neu-Ulmer Kennzeichen ebenfalls bremste. Eine hinter ihm fahrende 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Wagen des 25-Jährigen auf.

Beide Beteiligten wurden verletzt, die 21-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Autos wurden bei dem Auffahrunfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn um Hinweise unter Telefon 07309/96550. (AZ)