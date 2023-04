Autos stoßen auf Kreuzung in Aufheim zusammen

Ein Autofahrer missachtet in Aufheim die Vorfahrt eines anderen Wagens. Dessen Fahrer wird bei der Kollision der beiden Autos leicht verletzt.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Aufheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 12.30 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto in dem Sendener Stadtteil auf der Straße Unterdorf in Richtung Westen. An der Kreuzung mit der Holderstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 24-jährige Fahrer des vorfahrtsberechtigten Wagens leichte Verletzungen erlitt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)