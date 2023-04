Diamantene Hochzeit: Wenn die Liebe stärker ist als alle Konventionen

Ilona und Manfred Schulz aus Aufheim sind seit 60 Jahren verheiratet und feiern Diamantene Hochzeit. In den Anfangsjahren war es nicht immer leicht für das Paar.

Seit 60 Jahren teilen sich Ilona und Manfred Schulz, 1944 und 1940 geboren und inzwischen im Sendener Stadtteil Aufheim zu Hause, Freud und Leid. Das wird am 19. April, ihrem Hochzeitstag, im Kreis von Sohn und Tochter, sechs Enkel- und fünf Urenkelkindern groß gefeiert. Die Eheleute haben Ortswechsel durch halb Deutschland bewältigt, Kinder und teils Enkel großgezogen und sind immer noch rührig unterwegs. Anpassungsfähigkeit kennzeichnete gewissermaßen ihr Leben. Manfred Schulz als Metallbauer und Berufssoldat, seine Frau Ilona Chemielaborantin und zweifache Mutter, die auch als Sekretärin arbeitete oder Englisch unterrichtete.

Ihre Lebensgemeinschaft hat überaus romantisch begonnen, indem sie sich auf einem Ball in Mannheim kennenlernten, wo die aus Breslau stammende Familie von Ilona Schulz nach dem Zweiten Weltkrieg wohnte. Manfred Schulz wuchs in Kenzingen im Breisgau auf und war in Karlsruhe stationiert. Sie blieben heimlich in Kontakt, verliebten sich und schrieben mindestens zweimal pro Woche hin und her. „Er hat wunderschöne Briefe verfasst, ich habe sie alle aufgehoben“, schwärmt noch heute Frau Ilona, die selbst aus einer Soldatenfamilie stammt. Bei einem Osterfest ihrer Familie im Schwarzwald durfte Manfred Schulz erstmals mit dabei sein. „Es war eine der seltenen Gelegenheiten, sich zu sehen und auch mal umarmen zu können“, erinnert sich Schulz. Damals nach Kriegsende habe jeder so seine Sehnsüchte gehabt, ganz allgemein, fügt er an.

Die junge Familie hat in einer Dienstwohnung in München gelebt

Als seine Zukünftige ihrem Vater ihre Schwangerschaft beichten musste, war dessen Kommentar militärisch knapp: „Es wird in München geheiratet.“ Dort war Schulz stationiert. Die standesamtliche Hochzeit fand dann doch in Mannheim statt. Den kirchlichen Segen erhielten der katholische Ehemann und seine evangelische Frau zur Silberhochzeit 1988 im Rahmen einer Studienreise von ihrem evangelischen Pfarrer in der Erlöserkirche in Jerusalem.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zunächst bezog die junge Familie eine Dienstwohnung in München. Die dann schon 19-Jährige reagierte amüsiert, wenn Vertreter an ihrer Haustür klingelten und sie „nach Mama oder Papa“ gefragt wurde. Mit dem Erreichen höherer Dienstgrade gingen für Manfred Schulz meist Versetzungen einher, sodass seine Frau Ilona teils mit ihm umzog oder später nachkam. Größtenteils hatte sie die Angelegenheiten für die Familie, auch Bankgeschäfte, alleine zu regeln, musste sich aber davor die Einwilligung ihres Mannes ausstellen lassen. Somit ging es an den gemeinsamen Familienwochenenden immer recht geschäftig zu, erinnert sich Ilona Schulz.

Nach mehreren Umzügen ist das Ehepaar Schulz in Aufheim gelandet

Auf Mannheim, München, Donauwörth folgte 1975 der Wechsel nach Senden, wohin sie dann immer zurückkehrten und nach sieben Umzügen 1996 ihr heutiges Domizil in Aufheim bezogen. Manfred Schulz ging 1993 in Pension. Als nach der Wende in Ostdeutschland Spreng- und Sicherheitstechniker wie Schulz gesucht wurden, ging er in den Großraum von Frankfurt an der Oder, um die logistische Entsorgung der NVA-Munition zu leiten. „Damit war ich wieder alleine, aber ich kannte das ja schon von meiner elterlichen Soldatenfamilie“, sagt Ilona Schulz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Karte von Google Maps anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sie hatte sich an die Selbstständigkeit gewöhnt und war auch arbeiten gegangen, sodass die beiden im Alter ihre Zweisamkeit eher neu lernen mussten. Ilona Schulz hat ihren Vater gepflegt, Manfred Schulz war elf Jahre Leiter des örtlichen Seniorentreffs, wobei ihn seine Frau unterstützte, und zusammen sind sie viel vereist. Aus gesundheitlichen Gründen lassen sie es inzwischen ruhiger angehen, Ausflüge gibt es aber dennoch.