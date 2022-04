Senden-Aufheim

vor 34 Min.

Dorfmusikanten Aufheim werden 60 und richten Bezirksmusikfest aus

Plus Die Dorfmusikanten Aufheim können ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Die große Sause findet im Juni statt, das Festprogramm beginnt aber schon deutlich früher.

Von Angela Häusler

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen: „Wir sind jetzt im Endspurt – das Fest steht“, sagt der Vereinsvorsitzende Benjamin Schor über die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Dorfmusikanten Aufheim. Die kommen zwar – pandemiebedingt – ein Jahr später als geplant, aber im Juni will der Verein mit einem rauschenden Bezirksmusikfest so richtig feiern. Schon am kommenden Sonntag, 24. April, steht ein Festakt auf dem Programm, dann blicken die Dorfmusikanten mit geladenen Gästen auf die Vereinsgeschichte zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .