Motorradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Auto in Kreisverkehr

Eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer sind in dem Kreisverkehr Weißdornweg/ Hausener Straße in Aufheim am Dienstagmorgen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Autofahrerin vom Weißdornweg in den Kreisverkehr, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt des Motorradfahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand.

Motorradfahrer und Autofahrerin bleiben nach Unfall in Aufheim wohl unverletzt

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte und die Autofahrerin prallte gegen einen Laternenmast. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen mittleren vierstelligen Bereich, beide Beteiligten blieben wohl unverletzt. (AZ)