Senden-Aufheim

vor 17 Min.

Unbekannte zerkratzen zwei Autos in Aufheim: Zeugen gesucht

Ein schwarzer Nissan und ein weißer Suzuki, die in Aufheim geparkt waren, sind jeweils an der Beifahrerseite zerkratzt worden.

In der Von-Kleist-Straße in Aufheim sind am Montagabend zwei geparkte Autos beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

