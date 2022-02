Senden

Schließung wegen Impfpflicht: Wie es mit Soleo in Senden weitergeht

Plus Ein Pflegedienst in Senden macht dicht. Grund ist auch die angekündigte Impfpflicht in medizinischen Berufen. Andere gründen oder vergrößern sich – trotz schwieriger Zeiten.

Von Franziska Wolfinger

Die Pflegebranche war noch nie besonders einfach. Die Pandemie hat da so manches Probleme noch verschärft. Zuletzt kam aus der Branche viel Kritik an der Impfpflicht für Personal im medizinischen Bereich. Sie war unter anderem der Grund dafür, dass ein Pflegedienst in Senden nun zum Anfang dieses Monats seinen Betrieb beendet hat. "Wir machen so nicht weiter", ist in einem Facebook-Post von Soleo zu lesen. Doch es gibt auch die andere Seite. Schließlich hat sich eine Firma gefunden, die die Geschäfte von Soleo übernommen hat und auch im Ortsteil Wullenstetten ist mitten in der Pandemie ein neuer Pflegedienst entstanden.

