Außenspiegel berührt Fahrradlenker: Frau wird in Senden leicht verletzt

Eine Radfahrerin verliert das Gleichgewicht, als ein Auto in Senden an ihr vorbeifährt. Der Versuch, einen Sturz zu verhindern, hat für sie unangenehme Folgen.

Der linke Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos hat am Donnerstagmittag in Senden eine Radfahrerin gestreift. In der Folge wurde die Frau leicht verletzt. Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen in der Harderstraße links an einem am Straßenrand geparkten Pkw vorbei. Eine Radfahrerin, die dem Auto entgegenkam, musste deshalb anhalten. Beim Vorbeifahren an der stehenden Radfahrerin streifte der linke Außenspiegel des Autos den Lenker des Fahrrads. Die Radfahrerin verlor daraufhin das Gleichgewicht. Beim Versuch, einen Sturz zu verhindern, wurde sie dem Polizeibericht zufolge leicht verletzt. (AZ)