Auto auf Tankstellen-Gelände in Senden angefahren: 1500 Euro Schaden

Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Unfalls in Senden. Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen einen anderen Wagen und flüchtete.

Eine unbekannte Person ist mit ihrem Fahrzeug in Senden gegen ein geparktes Auto gefahren und hat dadurch einen Schaden in Höhe von 1500 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag zwischen 14 und 18.30 Uhr auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Kemptener Straße. Ohne weitere Maßnahmen zu treffen, hatte sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)