Auto fährt plötzlich rückwärts gegen anderes Auto

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Senden ereignet. Dabei entstand ein Schaden von mehr als 6000 Euro.

Mehr als 6000 Euro Schaden sind am Dienstagmittag durch einen Unfall in Senden entstanden. Der Polizei zufolge hielt ein Autofahrer in der Aufheimer Straße an und fuhr plötzlich rückwärts. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß. (AZ)