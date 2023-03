Auto fährt Schild auf Verkehrsinsel um: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet den Zeugen einer Unfallflucht in Senden, sich zu melden. Dieser hatte den Verursacher gleich nach dem Unfall angesprochen.

Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag einen Unfall in Senden beobachtet. Dem Polizeibericht zufolge fuhr gegen 14.30 Uhr ein Auto im Bereich Bahnhofstraße/Erich-Rittinghaus-Straße ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel um. Die Radkastenverkleidung des Fahrzeugs wurde dabei weggerissen und blieb am Unfallort liegen. Ein nachfolgender Autofahrer sprach den Verursacher unmittelbar nach dem Unfall an. Dennoch fuhr der Verursacher anschließend weiter, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Weißenhorn bittet nun den Fahrer des nachfolgenden Autos, sich zu melden. Sie sucht ihn als Zeugen. Er kann sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung setzen. (AZ)