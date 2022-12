Auto in Senden angefahren: Polizei sucht Zeugen

Noch ist unklar, wer in Senden das Auto eines 22-Jährigen angefahren hat und anschließend geflüchtet ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf 2000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den eine unbekannte Person am Mittwochnachmittag an einem geparkten Auto in Senden verursacht hat. Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge gegen 13.45 Uhr im Bereich der Feldstraße. Ein 22-Jähriger hatte sein Fahrzeug dort abgestellt.

Als der Mann zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass im Bereich der linken Vorderseite die Stoßstange deformiert war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0730996550 zu melden. (AZ)