Auto kracht in Linienbus: 10.000 Euro Schaden

Weil eine Frau die Verkehrsregeln missachtet, kollidiert sie mit einem Linienbus. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.

Eine 71-jährige Frau ist am Dienstagmittag mit einem Linienbus nahe Senden kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, missachtete die Frau die Vorfahrt. Sie fuhr gegen 13:30 Uhr auf einem Feldweg vom Waldfriedhof kommend und wollte nach links in den Grundweg Richtung Hittistetten einbiegen. Beim Abbiegen hielt sich die Frau nicht an die Verkehrsregeln und nahm einem von rechts aus Richtung Senden kommenden Linienbus die Vorfahrt.

Bus kann nach Kollision weiterfahren

Das Auto prallte in die linke Seite des Busses. Weder Personen im Bus, noch die Frau verletzten sich bei dem Unfall. Das Auto der 71-Jährigen musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Obwohl der Bus an beinahe der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde, war er noch fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. (AZ)