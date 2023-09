Auto rollt auf Parkplatz in Senden gegen anderes Fahrzeug

Ein Mann stellt sein Auto auf einem Parkplatz in Senden ab, vergisst aber, den Wagen gegen ein Wegrollen zu sichern. Die Folge: ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Ein Auto hat sich am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in Senden selbstständig gemacht. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Ein Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Berliner Straße abgestellt. Der Mann vergaß aber offensichtlich, das Fahrzeug gegen ein Wegrollen zu sichern. Der Wagen setzte sich in Bewegung und rollte gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. (AZ)