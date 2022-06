Senden

15:15 Uhr

Autofahrer bespuckt anderen Mann an Tankstelle in Senden

Die Polizei in Senden versucht, die Hintergründe eines Streits mit Spuckattacke in Senden aufzuklären.

Zwei Männer geraten an einer Tankstelle in Senden in Streit. Einer ist erbost, weil er nicht am Auto des anderen vorbeikommt. Dann eskaliert die Situation.