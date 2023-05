Autofahrer erleidet Schwächeanfall und fährt in den Gegenverkehr

Ein 86 Jahre alter Mann wird am Steuer seines Autos in Senden plötzlich bewusstlos. Beim Zusammenstoß mit einem Lkw wird er schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Senden ist ein 86 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto auf der Kemptener Straße im südlichen Stadtgebiet unterwegs. Aufgrund eines Schwächeanfalls wurde der Mann bewusstlos und geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Kemptener Straße teilweise gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Senden war mit circa zehn Einsatzkräften vor Ort, übernahm die Verkehrslenkung und unterstützte bei den erforderlichen Maßnahmen. Die Straßenmeisterei Neu-Ulm übernahm die Straßenreinigung und die Beschilderung an der Unfallstelle. (AZ)