Autofahrer kann in Senden nur einen gefälschten Führerschein vorweisen

Ein Mann legt bei einer Verkehrskontrolle in Senden ein Dokument vor, das sich als Totalfälschung erweist. Gegen ihn werden Strafverfahren eingeleitet.

Ein ungewöhnliches Dokument hat ein Autofahrer am Samstagmittag Polizisten gezeigt, als er in der Wullenstetter Straße in Senden einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten der Inspektion Weißenhorn stellten laut Polizeibericht fest, dass es sich bei dem belgischen Führerschein des Mannes um eine Totalfälschung handelt. Demnach war der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Folglich untersagten ihm die Beamten vor Ort die Weiterfahrt. Entsprechende Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Urkundenfälschung werden eingeleitet. (AZ)