Autofahrer missachtet Vorfahrt in Senden: 7.000 Euro Schaden

Ein 20-jähriger Autofahrer muss Sonntagabend an der Bahnschranke in Senden warten. Als diese sich öffnet, fährt er los – dabei hatte eine 47-Jährige Vorfahrt.

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der Hauptstraßen in Senden Richtung Osten gefahren und musste an der geschlossenen Bahnschranke warten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann los, als sich die Bahnschranken öffneten und missachte dabei die Vorfahrt einer 47-jährigen Autofahrerin, die den Bahnübergang in entgegengesetzter Richtung überquerte.

20-Jähriger missachtete in Senden Vorfahrt von 47-jähriger Autofahrerin

Dabei folgte sie der abknickenden Vorfahrtsstraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Beide Autos stießen zusammen, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 7000 Euro. (AZ)