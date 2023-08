Autofahrer streiten sich in Senden und werden handgreiflich

Die Polizei Senden ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrerin in Senden. Einer soll den anderen nach dem Überholen ausgebremst haben.

Zwei Autofahrer sind am Freitagvormittag wegen einer Situation im Straßenverkehr in Senden heftig aneinandergeraten. Die Polizeistation Senden ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Körperverletzung.

Ein 86-Jähriger soll in Richtung des Gesichts eines 63-Jährigen geschlagen haben

Gegen 11 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr ein 86-Jähriger mit seinem Auto die Ortsstraße in Senden. Dabei wurde er von einem anderen Auto überholt, an dessen Steuer ein 63 Jahre alter Mann saß. Dieser soll den 86-Jährigen danach ausgebremst haben. Beide Verkehrsteilnehmer trafen sich kurz darauf auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Als der 86-Jährige hierbei auf der Suche nach einem Parkplatz dicht auf den Pkw des 63-Jährigen auffuhr, kam es im Anschluss zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Diese gipfelte dem Polizeibericht zufolge darin, dass beide Männer handgreiflich wurden. Es soll zu einer Schubserei und einem Schlag in Richtung des Gesichts des 63-Jährigen gekommen sein. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Disput jedoch niemand. (AZ)