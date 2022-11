Autofahrerin flüchtet nach Kollision am "scharfen Eck" in Senden

Eine Frau missachtet an der bekannten Kreuzung in Senden die Vorfahrt anderer Fahrzeuge. Sie verursacht einen Zusammenstoß und wird später gestellt.

In Senden hat eine Autofahrerin eine Kollision mit einem anderen Wagen verursacht. Weil sie anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist, ermittelt nun die Polizei gegen sie.

Die Polizei hat den Führerschein der Frau sichergestellt

Am frühen Dienstagmorgen, so berichtet die Polizei, befuhr ein 61-Jähriger gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto die Kemptener Straße in Senden und wollte an der Kreuzung zur Römerstraße - am sogenannten scharfen Eck - geradeaus weiter in Richtung Vöhringen fahren. Von den Baggerseen kommend fuhr zu dem Zeitpunkt eine 44-Jährige mit ihrem Auto auf die Kemptener Straße, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Durchgangsverkehr zu achten. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Frau flüchtete im Anschluss, der 61-Jährige konnte sie später stellen.

Die hinzugezogene Streife der Inspektion Weißenhorn stellte nach Polizeiangaben fest, dass sie Frau sehr deutlich alkoholisiert war. Sie wurde für eine Blutentnahme nach Weißenhorn gebracht, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An den beiden Autos entstand nur leichter Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 2000 Euro. (AZ)