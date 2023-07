Autofahrerin übersieht 82-jährigen Radler in Senden

Eine 35-Jährige will mit dem Auto abbiegen und bemerkt dabei eine Gruppe Radfahrer nicht. Sie stößt mit einem Mann zusammen, der vom E-Bike stürzt und sich verletzt.

Eine 35-jährige Autofahrerin hat beim Abbiegen eine Gruppe Radfahrer übersehen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau am Dienstag gegen 18.20 Uhr in einer zur Hauptstraße gehörenden Sackgasse im Bereich der Illerbrücke in Richtung Süden und wollte nach rechts Richtung Illerkirchberg abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer Gruppe Pedelec-Fahrer, die auf dem Radweg entlang der Staatsstraße unterwegs war. Das Auto stieß mit einem 82-jährigen Radler zusammen, der stürzte und sich verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 85-jähriger Radler musste dem Auto ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. (AZ)