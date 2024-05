Senden

Autofahrerin und Beifahrerin verletzen sich bei Unfall in Senden

Ein 40-jähriger Autofahrer ist auf der Ulmer Straße in Senden in das Auto vor ihm gefahren.

Eine Autofahrerin muss an der Kreuzung zur Kemptener Straße in Senden anhalten, was der Autofahrer hinter ihr zu spät erkennt.

Eine 35-jährige Autofahrerin ist am frühen Montagabend auf der Ulmer Straße in Senden gefahren. Wie die Polizei mitteilt, musste sie an der Kreuzung zur Kemptener Straße verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 40-jährige Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 35-Jährigen auf. Nach Unfall in Senden müssen zwei Frauen ins Krankenhaus Die 35-Jährige und ihre 32-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall laut der Polizei leicht. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)

