Autofahrerin verursacht Unfall an mobiler Ampel

Eine mobile Ampel hat in Senden für ein Verkehrschaos gesorgt. Ein Autofahrer musste am Donnerstagnachmittag an einer mobilen Ampel in der Freudenegger Straße anhalten. Die Fahrerin eines nachfolgenden Autos erkannte das erst zu spät und fuhr auf diesen auf. Hierbei entstand nach einer ersten Schätzung der Polizeiinspektion Weißenhorn ein Schaden von mehr als 6000 Euro. (AZ)