Autofahrerin verursacht Unfall auf Kreuzung in Senden

Trotz roter Ampel fährt eine Frau mit ihrem Auto auf eine große Kreuzung im Norden von Senden. Der Wagen stößt mit einem anderen Auto zusammen.

Hoher Sachschaden ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der Kreuzung Ulmer Straße/Kemptener Straße/Königsberger Straße im Norden von Senden entstanden. Eine Autofahrerin hatte sich dort nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto auf der Linksabbiegespur eingeordnet. Als die Ampel für den Geradeausverkehr auf Grün schaltete, fuhr die Frau verbotswidrig in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in die Kemptener Straße abzubiegen. Denn für sie zeigte die Ampel immer noch Rot. Das Auto stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Dessen Fahrer wollte die Kreuzung aus Richtung Königsberger Straße kommend geradeaus überqueren. Die Polizei beziffert den Schaden auf ungefähr 13.000 Euro. (AZ)