Autos stoßen auf Kreuzung in Senden zusammen: Polizei sucht Zeugen

Auf einer Kreuzung im Norden von Senden stoßen zwei Autos zusammen. Beide Beteiligten behaupten, dass die Ampel für sie grünes Licht gezeigt habe.

Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Königsberger Straße und der Berliner Straße in Senden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden, zwei Autos wurden allerdings stark beschädigt. Die Polizei Weißenhorn sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Zeugen des Unfalls entfernten sich, bevor die Polizeistreife eintraf

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Ein Mann befuhr mit seinem VW Tiguan die Königsberger Straße und wollte von der Inhofer-Kreuzung aus kommend nach links in die Berliner Straße abbiegen. Gleichzeitig befuhr eine Frau mit einem Audi A5 die Berliner Straße aus Richtung Stadtzentrum. Sie wollte geradeaus über die Königsberger Straße in Richtung Iller-Centers fahren. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Beide Unfallbeteiligten sagten gegenüber der Polizei aus, bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen des Vorfalls entfernten sich laut Polizei jedoch vor Eintreffen der Beamten. Sie haben wahrscheinlich eine wichtige Beobachtung gemacht, ihre Personalien sind der Polizei allerdings unbekannt. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet deshalb Personen, die den Zusammenstoß gesehen haben, sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)