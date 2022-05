Auto in Ay zerkratzt: 2000 Euro Schaden

Eine unbekannte Person beschädigt einen grauen Opel Corsa in Senden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall, der sich am Wochenende ereignet hat.

In der Illerwehrstraße in Ay ist in der Nacht auf Samstag ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte die Besitzerin den grauen Opel Corsa am Freitag gegen 19.30 Uhr in einer Parkbucht ab. Als sie am Samstag gegen 5.30 Uhr zurückkam, war die Beifahrerseite des Autos zerkratzt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (AZ)