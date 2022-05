Senden-Ay

Das Umfeld der Kapelle in Ay wird bis Ende Mai neu gestaltet

Bis Christi Himmelfahrt sollen die Bauarbeiten am Platz vor der Maria-Hilf-Kapelle in Ay fertig sein.

Plus Der Platz um die Maria-Hilf-Kapelle in Ay erhält eine neue Pflasterung und eine neue Bepflanzung. Ein Brunnen mit Mariensäule steht bereits.

Von Angela Häusler

Adieu, schnöder Asphalt, heißt es derzeit am Kapellenplatz in Ay. Die Umgebung des Rokoko-Kleinods Maria-Hilf-Kapelle wird in diesen Tagen neu gestaltet: mit neuer Pflasterung, Bepflanzung und dem neuen Brunnen samt Mariensäule, wie sie sich der Unterstützerverein „Freunde der Maria-Hilf-Kapelle“ schon seit Jahren gewünscht hat. Ende Mai soll alles fertig sein.

