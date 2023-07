Drei Buben schlagen Neunjährigen in Senden krankenhausreif

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat eine Schlägerei von mehreren Buben im Sendener Stadtteil Ay beobachtet und kann Angaben zu den jungen Tätern machen?

Die Polizei ermittelt wegen eines Falls von gefährlicher Körperverletzung in Senden. Das Erschreckende an der Angelegenheit ist: Bei den Tätern soll es sich um Kinder handeln. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Neunjähriger am Mittwochabend gegen 20 Uhr von drei weiteren, derzeit noch unbekannten Buben in der Heinrich-Heine-Straße in Ay gemeinschaftlich geschlagen. Anschließend flüchteten die drei Täter.

Zeugen können sich an die Polizeistation Senden wenden

Der Neunjährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei leicht verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Buben machen können oder die Schlägerei beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Senden in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer ist: 07307/910000. (AZ)