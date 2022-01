Senden

vor 35 Min.

Pizzeria "Da Angelo" in Senden-Ay schließt nach 17 Jahren

Plus Viele Stammgäste werden das Lokal vermissen: Die Pizzeria "Bei Angelo" im Sendener Ortsteil Ay schließt. Leicht ist den Betreibern diese Entscheidung nicht gefallen.

Von Angela Häusler

Nach 17 Jahren ist am 15. Februar Schluss: Angelo und Claudia Sarao schließen ihr Lokal „Bei Angelo“ in der Schulstraße in Ay. Das diese Entscheidung jetzt fiel, hat auch mit der Pandemie und ihren Auswirkungen zu tun.

