Senden-Ay

vor 18 Min.

Seit 250 Jahren hat Ay eine eigenes kleines Gotteshaus

Plus Die Maria-Hilf-Kapelle in Ay wurde vor 250 Jahren geweiht. Bei der Frage nach dem Baumeister sind sich die Kunsthistoriker jedoch alles andere als einig.

Von Ralph Manhalter

In der heutigen Epoche der Zeitoptimierung mutet der Aufwand, der zur Erfüllung der religiösen Pflicht vonnöten war, außergewöhnlich an. Im 18. Jahrhundert jedoch wussten die Menschen mit dem Begriff öffentlicher Nahverkehr nichts anzufangen. Motorisierte Fortbewegung? Fehlanzeige! Bestenfalls blieb die Option, sich ein Pferd vorzuspannen – diese Möglichkeit stand jedoch nur den Wohlhabenderen offen. Die Bevölkerung von Ay teilte damit lange Zeit das Los vieler kleinerer Orte und Weiler, die über kein eigenes Gotteshaus verfügten.

Kirchberg lag zwar lediglich vis à vis oberhalb der Iller. Doch Freizügigkeit bei der Wahl der Sonntagsmesse war dem Zeitalter fremd. Die Schäflein hatten sich gefälligst an die Grenzen der Pfarreien zu halten – und deren Sitz hieß für die Leute aus Ay bedauerlicherweise Aufheim. Bedauerlicherweise aus dem Grund, als dass der Fußmarsch hin und zurück jeweils eine Stunde dauerte, bei manchen mit Sicherheit länger, da in Aufheim auch eine Einkehrmöglichkeit geboten war. Horst Reul, der sich intensiv mit der Baugeschichte der späteren Maria-Hilf-Kapelle in Ay beschäftigt hat, bemerkte hierzu, dass in der Kirche eigentlich kein Aufheimer neben den Aymern sitzen wollte, da diese, bedingt durch die körperliche Betätigung, schon etwas streng rochen.

