Unbekannte Person beschmiert Garagen mit Symbolen und Schriftzügen

Die Sendener Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen einer Sachbeschädigung in Senden-Ay. Auf einer Länge von 45 Metern wurden Garagen besprüht.

Auf rund 2500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den eine unbekannte Person durch Schmierereien an Garagen in Senden-Ay angerichtet hat. Auf einer Länge von 45 Metern, so teilt die Polizei mit, wurden an der Wiesentalstraße auf Höhe der Wendeplatte verschiedene Symbole und Schriftzügen auf die Rückseite der Garagen gesprüht. Die Tat ereignete sich vermutlich am vergangenen Wochenende. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)