Vandalismus am Sportheim: Polizei in Senden bittet um Hinweise

Rund um das Sportheimes in der Langen Straße in Senden ist es in der Nacht von Samstag, 22., auf Sonntag, 23. März, zu Vandalismus gekommen. Laut Polizei haben bislang unbekannte Täter gewaltsam die Tür zum Sportheim aufgebrochen, um an Stühle im Gebäudeinneren zu gelangen. Diese wurden später beschädigt zurückgelassen. Zudem grillten die Täter auf dem Grundstück des Sportheimes und hinterließen Chaos, zudem einen Brandfleck auf einer Holzabdeckung.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 300 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07307/910000 bei der Sendener Polizei melden. (AZ)