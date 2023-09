Bagger streift Autodach in Senden: 3000 Euro Schaden

Bei Baggerarbeiten in Senden passiert ein Unfall: Während das Fahrzeug ausschwenkt, fährt ein Auto vorbei.

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro hat ein Baggerführer am Mittwoch an einem Auto in Senden verursacht. Der Mann führte nach Polizeiangaben Arbeiten im Bereich der Gartenstraße aus. Während er den Bagger schwenkte, fuhr ein Auto vorbei. Der Bagger streifte das Dach des Wagens, dabei entstand der Schaden. (AZ)