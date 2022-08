Bahn repariert Strecke – Fahrgäste müssen in Senden aussteigen

Zwischen Senden und Neu-Ulm fahren die Züge am Dienstagmorgen plötzlich nicht mehr. Die Deutsche Bahn bestätigt Reparaturarbeiten an der Strecke.

Fahrgäste haben sich am Dienstagmorgen in Senden über die Bahn geärgert. Ohne Vorankündigung sei in der Früh plötzlich die Strecke gesperrt gewesen, sagt ein Fahrgast unserer Redaktion. Der Mann wollte von Illertissen nach Ulm fahren und musste in Senden aussteigen. Mit ihm alle weiteren Passagiere aus dem betreffenden Zug. Ab dem Bahnhof Senden hieß es dann für ihn und die anderen Fahrgäste: Weiter geht es mit dem Bus.

Da der Zug unter anderem wegen des noch laufenden Angebots des Neun-Euro-Tickets völlig überfüllt gewesen sei, fanden sich plötzlich etliche Menschen in Senden wieder, die in den Bus nach Ulm wollten. "Die Einstiege in die Linienbusse erfolgten etwas ruppig und unter Einsatz des ein oder anderen Ellenbogens", teilt der Mann mit.

Nach Auskunft der Deutschen Bahn war tatsächlich die Strecke Neu-Ulm–Senden wegen einer Reparatur an der Strecke kurzzeitig gesperrt. Laut einer Sprecherin der Bahn ist die Streckensperrung mittlerweile aufgehoben. (cao)