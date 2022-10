Senden

06:15 Uhr

Bahnhof und Zugverkehr liefern Gesprächsstoff für die Bürgerversammlung

Am Sendener Bahnhof werden derzeit erste Teile der Fußgängerbrücke über die Gleise montiert. Weitere Bauteile kommen am 14. Oktober per Schwertransporter.

Plus Die Bürgermeisterin spricht bei der Bürgerversammlung in Senden über große Projekte und beantwortet viele Fragen. Doch beim Thema Parken wird es schwierig.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

Großinvestitionen in Schulen, Kitas und das Bahnhofsareal gehörten zu den Schwerpunkten, die Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf am Donnerstagabend in der Bürgerversammlung im Bürgerhaus zum Thema gemacht hat. Beispielsweise den Bau der Dreifachturnhalle, der neuen Grundschule, die Erweiterung der Wirtschaftsschule und den Umbau von Bushaltestelle und Kreuzung zur Holsteiner Straße. Es sind allesamt millionenschwere Vorhaben, Kritik bleibt da nicht aus.

