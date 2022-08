Bank gibt nicht genug Geld heraus: Betrugsversuch in Senden scheitert

Eine vermeintliche Polizistin verlangt von einer Seniorin in Senden einen größeren Geldbetrag. Doch die Bank vermasselt der Betrügerin das Geschäft.

In Senden hat es sich am Mittwoch als Glücksfall erwiesen, dass eine Seniorin keinen größeren Geldbetrag bei der Bank abheben konnte. Ihr wäre sonst ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden, weil Betrüger Geld von der Frau erbeuten wollten.

Die 82-Jährige erhielt am Mittwochvormittag nach Polizeiangaben einen Anruf von einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Die Unbekannte wendete die übliche Betrugsmasche an und berichtete, dass zwei Personen in Senden verhaftet worden seien und eine weitere Person noch auf freiem Fuß sei, welche die Bankdaten der Seniorin kennen würde. Die 82-Jährige sollte deshalb zu ihrer Bank gehen, um einen größeren Geldbetrag abzuheben.

Weil ihr die Sache seltsam vorkommt, ruft die Frau die echte Polizei in Senden

Doch die Bank vermasselte den Kriminellen das Geschäft. Die 82-Jährige hätte dort nämlich nur einen kleineren Betrag erhalten. Sie verließ die Geschäftsstelle deshalb ohne Geld und ging wieder nach Hause. Die Frau informierte die vermeintliche Polizistin und vereinbarte mit ihr einen Rückruf. Da die Angelegenheit der 82-Jährigen dann doch etwas befremdlich vorkam, verständigte sie die echte Polizei. Dort wurde sie für die Betrugsmasche "entsprechend sensibilisiert", wie die Sendener Polizei mitteilt. (AZ)