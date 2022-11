Bei Einbruch gestört: Unbekannte hebeln Fenster in Senden auf

Derzeit ist unklar, wer in ein Reihenhaus in der Sendener Uhlandstraße einbrechen wollte. Auch ein Einschussloch in einer Glasscheibe gibt Rätsel auf.

Aktuell ermittelt die Polizei, woher das Einschussloch in der Glasscheibe eines Balkons in der Uhlandstraße in Senden kommt. Laut Polizeiangaben beschädigten unbekannte Täterinnen oder Täter bereits einige Wochen zuvor die Scheibe mittels eines kugelförmigen Gegenstands. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/910000 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte wurden beim Einbruch in Senden vermutlich gestört

Darüber hinaus versuchten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus in der Uhlandstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Donnerstag, 3. November, 18 Uhr und Sonntag, 6. November, 11 Uhr. Anhand der Spurenlage konnten die Beamten feststellen, dass die Unbekannten ein Kellerfenster aufgehebelt hatten, jedoch nicht in das Haus eingestiegen waren.

Vermutlich wurden sie bei der Tat gestört. Zudem fanden die Beamten ein Einschlussloch in der Scheibe. Wie dieses verursacht wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei bittet auch hier Zeugen, sich unter Telefon 07307/910000 zu melden. (AZ)